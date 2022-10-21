وزير الخارجية التركي: تنمر الولايات المتحدة على السعودية غير صائب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تنمر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات تحالف "أوبك بلس"، عمل غير صائب.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها بولاية مرسين جنوبي تركيا، : "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس صائبا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابع وزير الخارجية التركي: "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (في إشارة إلى السعودية)".

وقال تشاووش أوغلو "تركيا ليست سعيدة بزيادة الأسعار، ولكننا لا نستخدم لغة التهديد.. يحتاج العالم بأسره إلى النفط والغاز الطبيعي الفنزويلي.. وهناك حظر على النفط الإيراني".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد في تصريحات لشبكة "سي إن إن" "بأ نه سوف تكون هناك عواقب بالنسبة للسعودية ومافعلته روسيا".

وجاء هذا التصريح ردا على قيام تحالف اوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل.

وردا على مجمل التصريحات الأمريكية، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، "تود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".

وأضاف: "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".



