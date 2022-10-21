الجزائر تدين بشدة استخدام القوة ضد المتظاهرين في تشاد

أدانت الجزائر بشدة، استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين في جمهورية التشاد، مما " تسبب في إزهاق أرواح العديد منهم وإلحاق إصابات خطيرة بآخرين في عدة مدن عبر أنحاء البلاد أمس الخميس".

ودعت الخارجية الجزائرية في بيان لها، اليوم الجمعة، الأطراف التشادية إلى " ضبط النفس وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية".

كما شجعت القادة التشاديين على " تعزيز الانتقال التوافقي نحو الاستعادة الفعلية والدائمة للنظام الدستوري، الذي يظل السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب، وتجنب المخاطر التي يشكلها الوضع الحالي على السلم والاستقرار في هذا البلد الذي تجمعه بالجزائر علاقات أخوية مبنية على التضامن والتعاون".



كان 100 شخص على الأقل قد لقوا حتفهم واصيب نحو 300آخرين في تشاد أمس الخميس عندما خالف آلاف الأشخاص حظرا على الاحتجاجات وتوجهوا إلى شوارع العاصمة انجامينا ، لإدانة عدم تسليم الحكومة العسكرية المؤقتة السلطة للحكم المدني.