قالت وسائل إعلام بريطانية، إن بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق، يخطط لعودة غير متوقعة بعد استقالة ليز تراس من منصبها.



وتعبتر وزيرة الثقافة السابقة وحليفة رئيس الوزراء السابق، نادين دوريس، واحدة من أولئك الذين يطالبون علانية بعودة جونسون.



وإذا عاد جونسون كرئيس للوزراء، فسوف يسير على خطى ونستون تشرشل، الذي عاد إلى منصبه رئيسًا للوزراء عام 1951 بعد هزيمته في انتخابات عام 1945.



وفيما يلي نظرة على بعض السياسيين الذين عادوا كرؤساء للوزراء في داونينج ستريت (مقر الإقامة لرسمية لرئيس الوزراء)، حسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية:



وينستون تشرتشل



عاد وينستون تشرشل كرئيس للوزراء في عام 1951، لكن هذا لم يحدث نتيجة تصويت داخل الحزب. تم انتخاب وينستون، كزعيم لحزب المحافظين من قبل الجمهور في الانتخابات العامة في أكتوبر 1951.



قضى السير وينستون نحو ست سنوات في المعارضة قبل عودته إلى الحكومة، بعد أن خرج من منصبه في الانتخابات العامة لعام 1945، وظل السير وينستون رئيسًا للوزراء حتى عام 1955 عندما اضطر إلى الاستقالة بسبب اعتلال صحته. وخلفه نائبه أنتوني إيدن كرئيس للوزراء.



ويليام جلادستون



شغل ويليام منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا على أربع فترات بدأت في عام 1868 وانتهت في عام 1894، ولم تكن أي من هذه الفترات متتالية.



وفي عهده كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي في عام 1882، وشهدت مدينة الإسكندرية اضطرابات راح ضحيتها نحو 300 قتيل كجزء من الثورة العرابية.



اللورد روبرت سيسيل



كان روبرت سيسيل سياسيًا محافظًا شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات لمدة تزيد عن ثلاثة عشر عامًا، وفي اثنتين من هذه الفترات في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان ويليام جلادستون يسبقه ويخلفه في كل مرة.



رامزي ماكدونالد



خدم أول رئيس وزراء لحزب العمال رامزي ماكدونالد في عام 1924، ومرة ​​أخرى بين عامي 1929 و1935.



وكان ماكدونالد، أول رئيس وزراء من حزب العمال البريطانى في 1924، وتحت قيادته منحت بريطانيا العظمى الاعتراف بالنظام السوفياتي في روسيا.



هارولد ويلسون



هو سياسي بريطاني من حزب العمال، تولى رئاسة الوزارة في بريطانيا مرتين من 1964 إلى 1970 ومن 1974 إلى 1976.



وعاني ويلسون من أزمات اقتصادية في بداية حكمه، وكان عليه التعامل مع أزمة الجنيه الاسترليني مثل ليز تراس، واضطر ويلسون في النهاية إلى خفض قيمة الجنيه في نوفمبر 1967.