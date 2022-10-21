الشكوك تحوم حول مشاركة رويس وفولف مع دورتموند أمام شتوتجارت

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كشف إيديت تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند اليوم الجمعة أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركة القائد ماركو رويس والمدافع ماريوس فولف في المباراة المقررة أمام شتوتجارت غدا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وقال تيرزيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم :"لا تزال هناك علامات استفهام حول ماركو رويس وماريوس فولف. سنرى كيف تتطور الأمور."

وغاب رويس عن الملاعب مؤخرا لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل ونزلة برد، لكنه عاد للمشاركة خلال الشوط الثاني من المباراة التي خسرها دورتموند أمام يونيون برلين صفر / 2 مطلع هذا الأسبوع.

لكن رويس غاب عن مباراة دورتموند أمام هانوفر أمس الأول الأربعاء ضمن منافسات كأس ألمانيا.

أما فولف، فلا يزال يعاني من تبعات العدوى التي أصيب بها.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثامن في البوندسليجا ولم يحقق أي انتصار خلال مبارياته الثلاث الماضية.

وقال تيرزيتش "ندرك حاجتنا للفوز على ملعبنا. لسنا راضين عن مركزنا في جدول البوندسليجا. إذا أدينا بشكل جيد، نثق في أن الأمور ستتحسن مجددا."