أعانى من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى (سى) أعالج حاليا وفقا للمشروع القومى لعلاج فيروس (سى) الفيروس الآن فى حالة كمون وفقا لقراءة تحاليل وظائف الكبد والفيروسات. أشار أحد أصدقائى إلى أن ألجأ للحجامة وهى من موروثات الطب النبوى عليه السلام. هناك بالفعل مريض أعرفه نصحنى بها وهو يعالج بمعرفة ممارس له لكنه ليس بطبيب. هل لديكم رأى فى هذا الموضوع الهام. وهل يمكن أن تساعد الحجامة فى القضاء نهائيا على الفيروس مع العلاج الطبى؟

الحجامة إحدى ممارسات الطب الشعبى عرفها الإنسان فى كل الحضارات القديمة منها المصرية والصينية التى تضيف إليها أيضا الإبر الصينية. إذا مارسها عليه السلام فشأنه فى ذلك شأن البشر أجمعين لا علاقة لها بالنبوة أو تلك الرسالة السامية التى أمر عليه السلام بتبليغها. إذا أردت رأيى خالصا لا علاقة للحجامة برسول الله عليه السلام فأنا فى الواقع لا أعترف بما ينسبه العامة للرسول من أمور الطب لقد بعث نبيا ورسولا وكان يتداوى ككل البشر.

الحجامة ما هى إلا فصد للدم عن طريق خدش الجلد أو جرحه بمشرط معقم فى أماكن محددة وقد يتم شفط هذا الدم الذى سال باستخدام ما يسمى بكئوس الهواء. تلك الكئوس الزجاجية الرقيقة التى تعرض للنار قبل أن توضع بإحكام على مكان الجروح التى سبق إحداثها بالمرشط. تعد تلك الكئوس بعد تسخينها فارغة من الهواء الأمر الذى يجعلها تعاون على خروج الدم بصورة أكبر وأسرع.

الحجامة إذا ما استخدمت تحت شروط صحية صارمة قد تفيد فى حالات ازدياد نسبة الحديد فى الدم وارتفاع نسبة إنزيمات الكبد لأنها تتسبب فى فقدان نسبة من الحديد والإنزيمات الأمر الذى معه قد يزيد مفعول العلاج بقدر.

مع ذلك فأنا أنصحك بعدم اللجوء إليها فهى قد تكون وسيلة أيضا للعدوى إذا لم يتم استخدام الأدوات بعد تعقيمها بصورة سليمة تماما اعتياد الحجامة قد يتسبب فى فقدان نسبة كبيرة من الدم قد تؤدى للأنيميا وانهيار وظائف الكبد فلا تغامر برصيدك من الاستجابة للعلاج الذى وصلت إليه والحمد لله.