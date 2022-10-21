القبض سائق سيارة نقل تسبب في وفاة عامل ثلاجة بالعياط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق سيارة نقل، تسبب في وفاة عامل ثلاجة، أثناء تفريغ حمولتها بمنطقة العياط، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بقرية كفر الرفاعي في العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء رجوع سيارة نقل بالمقطورة، قيادة سائق يبلغ من العمر 41 عام، مقيم بالغربية، للخلف، لتفريغ حمولتها، اصطدمت بباب ثلاجة مواد غذائية، مما أسفر عن وفاة عامل بالثلاجة يبلغ من العمر 48 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.