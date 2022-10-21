الكرملين: اختيار رئيس جديد للحكومة البريطانية «شأن داخلي»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن اختيار رئيس جديد للحكومة البريطانية "شأن داخلي".

وأضاف بيسكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم /الجمعة/- أن هذا الاختيار لا يتم عن طريق الشعب، مؤكدا أن موسكو لا تنتظر تغييرا في موقف لندن.

وكانت ليز تراس، أعلنت أمس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، مضيفة أنها ستظل رئيسة للوزراء لحين اختيار خلف لها.

ميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، في إحباط محاولتي هجوم واختراق لمجموعات تخريبية في مقاطعة خيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا، خلال محاولتهم عبور نهر جيريتس على محور كراستي ليمان، كما تم تدمير مستودع لمعدات عسكرية، أجنبية الصنع في مقاطعة خيرسون.

وأشارت الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا جراء محاولتهم الهجوم في اتجاه منطقة زابوروجيا، وتدمير 3 مراكز قيادة و60 وحدة فرعية مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 197 موضع تمركز قوات كييف ومعداتها.