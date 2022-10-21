النمسا تدعو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا بالتفاوض

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الجمعة، إلى اعتماد أسلوب المفاوضات لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال المستشار النمساوي في تصريحات بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الحرب يجب أن تنتهي، وإنها علامة مشجعة أن تظهر صياغة "سلام عادل" في إعلان قمة الاتحاد الأوروبي.

ولفت الى ضرورة سرعة تحديد الوقت المناسب لإجراء هذه المفاوضات منوها الى ضرورة أن تتوقف المعاناة وأنه يجب حماية أرواح البشر ومنع وقوع ضحايا جدد، مطالبا روسيا بالتوقف عن ما أسماه "إرهاب المدن والبنية التحتية المدنية الأوكرانية والعمل على إعادة ترسيم الحدود البرية".

وفي موسكو، أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي أصدرت تعليمات إلى المفوضية الأوروبية لإعداد مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وذكرت الوكالة الروسية اليوم أن الوثيقة التي نشرت عقب قمة الاتحاد الأوروبي، تتضمن أن المجلس الأوروبي دعا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم استعادة أوكرانيا وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وكان مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، أعلن في وقت سابق إن دول الاتحاد الأوروبي جمدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية وأن هذه الأموال موزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء الاتحاد.

وأشارت " نوفوستي" إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أيضا استعداده لمواصلة فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال لزم الأمر، حيث جاء في البيان الذي نشر عقب ختام قمة المجلس الأوروبي "أن الاتحاد الأوروبي يظل مستعداً لمواصلة فرض العقوبات على روسيا".

وفي موسكو أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة أحبطت بواسطة نيران المدفعية المكثفة هجوما للقوات الأوكرانية في إقليمي "لوجانسك ودونيتسك" اللذين تعترف بهما روسيا من جانب واحد كـ"جمهوريتين شعبيتين".

وقال بيان للدفاع الروسية "إن القوات الروسية أحبطت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية باستخدام نحو سريتي مشاة آليتين لعبور نهر (جيريبيتس) في مناطق قريتي (نوفوفوديانوي) بجمهورية لوجانسك و(تورسكوي) في جمهورية دونيتسك"، مشيرا إلى أنه بواسطة المدفعية الروسية جرى إيقاف الوحدات المتقدمة للقوات الأوكرانية وإجبارها على التراجع". وأضاف:" أثناء هذه العملية تمت تصفية 25 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين وشاحنتين صغيرتين".

وفي سياق متصل أعلن نائب رئيس لجنة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات في روسيا ألكسندر مالكفيتش، وفاة صحفي وجرح 10 آخرين إثر قصف القوات الأوكرانية معبرا مدنيا في خيرسون.

وقال مالكفيتش في تصريح صحفي: "إن ما لا يقل عن ثلث المتواجدين في طابور العبور من هذا المعبر أصيبوا بجروح جسدية".

يُذكر أن سلطات خيرسون الموالية لموسكو أعلن في وقت سابق اليوم أن من بين قتلى القصف الأوكراني للمعبر موظفين يعملان في مؤسسة التلفزيون والإذاعة المحلية.

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الجمعة 12 صاروخا من طراز "هيمارس" على جسر "أنتونوفسكي" في خيرسون، بينما نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض 11 صاروخا منها.