وفد برلماني ألماني يزور تايوان ويركز على قضايا الأمن وحقوق الإنسان

يصل ستة من نواب البرلمان الألماني إلى تايوان، غدا السبت، لاستعراض "الوضع الأمني المتأزم" في مضيق تايوان، ومناقشة قضايا خاصة بحقوق الإنسان، بحسب ما قال رئيس الوفد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



ويقود النائب بيتر هيدت، من الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بألمانيا، وفدا من نواب عدة أحزاب، من أعضاء لجنة شؤون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الألماني (بوندستاج).



ومن المتوقع أن يلتقى الوفد الرئيسة تساي انج وين وأعضاء بحزبها التقدمي الديمقراطي، ووزير الخارجية جوزيف وو ونواب تايوانيين آخرين وممثلين عن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الانسان.



وقال هيدت إن الزيارة تأتي في إطار تعهد الائتلاف الحاكم بـ "دعم الدول الديمقراطية"، مضيفا أن هناك مخاوف كبيرة من "رغبة (الصين) في ضم تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر".



وأضاف: "يتضمن جدول أعمال الزيارة قضايا حقوق الإنسان، مثل عقوبة الإعدام وكيفية التعامل مع حملات التضليل الموجهة".



وانتقد الاتحاد الأوروبي إعادة تطبيق تايوان لعقوبة الإعدام. وتم تنفيذ حكمين بالإعدام خلال ولاية تساي، الممتدة منذ ستة سنوات، كان آخرهما في 2020، وينتظر 38 سجينا تنفيذ أحكام إعدام بحقهم.