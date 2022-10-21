 عبدالعال: سأعيد حساباتي داخل الملعب بعد التعادل مع الداخلية - بوابة الشروق
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عبدالعال: سأعيد حساباتي داخل الملعب بعد التعادل مع الداخلية

محمد جلال
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:10 ص

أبدى علاء عبد العال، مدرب طلائع الجيش، عدم رضاه بسبب تعادل فريقه أمام الداخلية بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: «لست راضيا عن النتيجة لأن اغلب فترات المباراة كانت هادئة وهذا عكس ما تمنيته».

وأضاف: «كنت أتمنى الفوز، نحن من كان لدينا الخبرة وتحدثت مع اللاعبين بخصوص ذلك».

وأكمل: «بعض اللاعبين القدامى لم يظهروا بشكل جيد وسأتحدث معهم، وسأعيد حساباتي في الملعب».

وأتم: «بشكل عام اليوم البداية لم تكن سيئة نظرا لأننا في بداية الموسم ولم نحظى بفترة تحضير طويلة لكنه ليس مبررا».


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