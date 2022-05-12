فيريرا يحفز لاعبي الزمالك بسبب الغيابات

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة قوية للاعبي الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأكد المدير الفني للاعبين على ضرورة الاستعداد بقوة للمباريات المقبلة في ظل أهميتها، وشدد على ضرورة التركيز في الفترة الحالية قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

وأوضح فيريرا في حديثه مع اللاعبين أن الزمالك يمتلك المجموعة الأفضل من اللاعبين و ليس عليهم التأثر بأي غيابات في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري