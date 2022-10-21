البرلمان الألماني يمدد تفويض مهمة الجيش في العراق

مدد البرلمان الألماني، اليوم الجمعة، تفويضه لمهمة القوات الألمانية في العراق لتحقيق الاستقرار لمدة عام آخر بأصوات الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم (الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والأحرار) والتحالف المسيحي المعارض.

وسوف يترتب على هذه التمديد امكانية استمرار انتشار ما يصل إلى 500 جندي ألماني في العراق حتى نهاية أكتوبر 2023. وصوت 535 عضوا في البرلمان لصالح التمديد، بينما عارضه 104 نائبا وامتنع عن التصويت 5 نواب.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "اليسار" أعلنا أنهما سيصوتان ضد التمديد.

وتتمركز قوات ألمانية في العراق منذ عام 2017، وتقوم بمهام النقل والتزويد بالوقود جوا للحلفاء والشركاء الذين يشاركون أيضا في القتال ضد تنظيم داعش. كما يشارك الجنود الألمان في تدريب القوات المحلية في العراق.



