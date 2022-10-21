 سوريا: ظاهرة الإرهاب الدولي تتطلب تعزيز التعاون وفق صيغ أكثر فعالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: ظاهرة الإرهاب الدولي تتطلب تعزيز التعاون وفق صيغ أكثر فعالية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 2:56 م
أكد سفير سوريا في موسكو الدكتور رياض حداد، ضرورة ضمان احترام مبدأ سيادة الدول ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب الدولي باتت تشكل التحدي الأبرز والأخطر الذي يواجه العالم وتتطلب تعزيز التعاون الدولي وفق صيغ أكثر فعالية.
جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر رفيع المستوى حول (التعاون الدولي والإقليمي لأمن الحدود والتعاون الإداري في مجال مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين) الذي عقد في مدينة دوشنبيه عاصمة طاجيكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الجمعة/.
وأوضح حداد أن انتهاك أمن الحدود الإقليمي شكل بالنسبة لسوريا أحد أخطر أوجه الحرب الإرهابية المفروضة عليها، مشيرا إلى حرص بلاده على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، واستعدادها لتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الجادة والصادقة في سعيها لمكافحة الإرهاب.

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