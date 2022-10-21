بنات الباشا

نورا ناجى

دار الشروق

2021

storytel

انفجارٌ كبير فى مدينة صغيرة يُحدث ذبذبة على سطح الحياة.. مركز تجميل يضمّ حكايات عشر نساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.

تقتحم نورا ناجى فى «بنات الباشا» عدة مناطق من المسكوت عنها فى مجتمعنا، بطريقة مكثفة وكتابة إنسانية عميقة، فى نصّ ثرى، مُفعم بالحيوية، مُتحدثة عن مجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة «الباشا». وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، مُتنقلة برشاقة وخفة بين الأحداث والأزمنة المختلفة.

تأخذنا الرواية من تفجير كنيسة فى طنطا، إلى الحرب السورية وما تلاها من أحداث، فضلًا عن نقل القارئ إلى داخل حياة كل فتاة، بدءًا من نشأتها، وصولًا إلى مسرح الرواية الذى يجمعهن.

عشر حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن؛ باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى.

بيت القبطية

أشرف العشماوى

الدار المصرية اللبنانية

2019

منصة storytel

تدور أحداث الرواية حول مُحقِّق قضائى يحاول تتبُّع جرائم جنائية فى قريةٍ صغيرةٍ بشمال الصعيد، فيُفاجأ بما هو أخطر: حوادث قتلٍ بغير باعثٍ منطقى، وحالات انتحار مُريبة، واحتراق زراعات وبيوت بدون سببٍ واضح، لتكبُر حالة الشَّك المصاحبة للجميع بمَن فيهم المُحقِّق، الذى يتقاطع مصيره مع سيدةٍ قبطيَّةٍ غامضةٍ.

فى هذه الرواية يغوص الكاتب أشرف العشماوى فى نفوسٍ مُعقَّدةِ التركيب، ناسجًا أحداثه فى عوالم جديدةٍ مُدهشة، ومفارقات مُضحكةٍ مُبكية، عبْر إيقاعٍ سردى جذاب، يُثرى الفكر ويُثير الخيال، تاركًا مساحة رحبة من التأويل للقارئ.

♦«انكسار الروح»

محمد المنسى قنديل

دار الشروق

2013

منصة storytel

هذه الرواية أنشودة حزينة لكاتب شجى، هو واحد من أصحاب أعذب الأساليب العربية وأنصعها، لا قلق فى مفرداته ولا مهجور، تكتنف كل جملة لديه روحٌ غنائية واضحة، ومن تناسق الجمل تغدو الكتابة عنده لحنًا ممتدًّا.

«محمد المنسى قنديل»، أسلوبه هو هبته وموهبته، لكنه لم يركن إلى بكارة الموهبة وحدها، بل راح ينهل من كل رحيق ثقافى، ويتغذى ليكون علامة خاصة على كاتب متعدد القدرات، وهو يعود هنا إلى بيته الأول فيبدع بلغة القص رواية بالمعنى والمسعى. أنشودة هذه الرواية هى قصائد الشاعر الروائى «على» ومهارة أصابع الصديق «مصطفى» وحب قطرة ندى تذوب مع الشعاع، إنهم بشر يجتازون مستنقعات الفقر والموت بإنجاز القصائد ورهافة الحسن وأشواق القلب، فإلى أين المسير؟! فى الرواية تكمن الإجابة. «محمد المخزنجى».



♦«أرض الإله»

أحمد مراد

دار الشروق

2017

storytel

فى ربيع عام 1924 وبعد الكشف عن مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، اندفع «هوارد كارتر» إلى القنصلية الإنجليزية بالقاهرة دُون سابق إخطار، مُطالبًا بتدخل دبلوماسى لإرغام السلطات المصرية على تجديد تصريح التنقيب الذى تم إلغاؤه؛ لِما وجدته مَصلحة الآثار من تلاعب فى سجلات المقبرة؛ حيث عُثر على قِطع أثرية لم تدوَّن، مُخبأة فى صندوق نبيذ بمقبرة أخرى! أفضى القنصل إلى «هوارد كارتر» بأن التدخل يُعد مستحيلًا فى ظل الظروف الحالية، فما كان من «كارتر» إلا أن احتد مُهدِّدًا بأنه إن لم يتلقَّ ترضية كافية وعادلة، فسيكشف للعالم نصوص البرديات التى عثر عليها بغرفة دفن الملك، بما فيها من أسرار لم تُكتشف من قبل. فى روايته الخامسة يخوض أحمد مراد أرضًا شائكة، متتبعًا سرًّا من أسرار القدمــاء أُخفى بذكاء أمام أعيننا بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية. سر، قد يُغير للأبد قراءتك لواحدة من أهم لحظات التاريخ المصرى.