كندا تسجل 8864 إصابة جديدة و150 وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 8864 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و150 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و341 ألفا و692 ، والوفيات إلى 46 ألفا و170.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 91 مليونا و287 ألفا و504 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.