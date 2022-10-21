زيلينسكي يشكر شولتس على منظومة الدفاع الجوي الألمانية

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس على إرسال منظومة إيريس-تي للدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي لرؤساء دول وحكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خطاب عبر الفيديو: "هذه المنظومة الألمانية لا تحمي فقط المجال الجوي الأوكراني، إنها تحمي الاستقرار الأوروبي من خلال احتواء الإرهاب الروسي، الذي يضرب بلدنا الآن ودولكم في المستقبل".

يشار إلى أنه تم قبل أسبوع تسليم أول منظومة إيريس-تي إلى أوكرانيا. وتحدث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن "حقبة جديدة من الدفاع الجوي".

وتريد ألمانيا في البداية تقديم أربعة منظومات تبلغ قيمة كل واحدة منها 140 مليون يورو (137 مليون دولار) لكييف.

ويمكن للمنظومة توفير حماية مدينة متوسطة الحجم، ويمكنها إطلاق النار على أهداف على ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا ومدى يصل إلى 40 كيلومترا، مما يعني أنه في الواقع، هناك نوع من الستار الواقي يغطي مساحة كبيرة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من المنظومات المضادة للطائرات من أجل إنشاء درع جوي موثوق به بشكل حقيقي. ولجأ تحديدا إلى فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة للحصول على مزيد من الدعم.