كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الجمعة، جورجيا ميلوني زعيمة حزب"إخوة إيطاليا" اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد تحقيقه الأغلبية في الإنتخابات التشريعية الماضية.

وتأتي تلك الخطوة من اللحظات الفارقة في التاريخ السياسي لإيطاليا؛ حيث تعد ميلوني هي أول سيدة تشغل هذا المنصب.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات عن السيدة ميلوني رئيس حكومة إيطاليا المكلفة.



* أصغر وزيرة

ولدت ميلوني في يناير عام 1977 بالعاصمة الإيطالية روما، وشاركت منذ مراهقتها في الحركات الطلالية ذات التوجه اليميني.

وبدأت مشوارها السياسي مبكرا، بترشحها وفوزها بمقعد برلماني في عام 2006؛ ما أهلها لتكون وزيرة للشباب في حكومة سلفيو برلسكوني كأصغر من يتولى المنصب الوزاري؛ حيث كانت حينها لم تكمل 31 عاما.



* مناهضة للمثلية

وفي يناير عام 2016، شاركت ميلوني في تظاهرة بعنوان «يوم الأسرة» التي دعت لها إحدى المنظمات المناهضة للمثلية، بحسب موقع" إل جورنال" الإيطالي.



* موسوليني

ومن بين أبرز الانتقادات التي وجهت لميلوني وقت الانتخابات الماضية، كانت ظهورها بمقطع مصور بأرشيف أحد القنوات الإخبارية أذيع وقت انتخابات عام1996، وظهرت الفتاة ميلوني وقتها وقالت: "موسوليني كان سياسيًا جيدًا لإيطاليا".



* صدام متوقع مع الفاتيكان

على صعيد السياسة الخارجية كم المتوقع أن تكون العلاقة بين الحكومة الجديدة ودولة الفاتيكان ليست على أفضل صورها؛ إذ رأى محللون كثر خلال الأسابيع الماضية أن صعود التيارات اليمينية في أوروبا خلال الانتخابات الأخيرة لا يمثل خبراً سعيداً بالنسبة له، حسبما ذكرت بي بي سي.

وأعادت "بي بي سي"، نشر تصريح يعود لعام 2020 قالت ميلوني به: أنا مؤمنة، وأسمع كلام قداسته، ولكني على المستوى السياسي لا أتفق دوماً مع مواقفه".