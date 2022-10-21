إبراهيم عيسى: اللي هاجموا فيلم أصحاب ولا أعز من أصحاب الفكر السلفي

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن أصحاب الأفكار السلفية والتقليدية هم من هاجموا فيلم "اصحاب ولا أعز"، قائلا: "مش كل الناس هاجمت فيلم أصحاب ولا أعز واللي عندهم أفكار سلفية أو محافظة أو تقليدية هم اللي هاجموا الفيلم".

وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن فيلم أصحاب ولا أعز نسخة عربية لفيلم اجنبي شهير، مشيرا إلى أن دور المثلي الجنسي جسده عادل إمام ويوسف شعبان وخالد الصاوي وهذه النوعية من الأدوار عرضت في السينما المصرية.

وتابع: "منى زكي تعرضت لهجوم شديد وحملة ليس وراءها إلا الفكر السلفي الضيق الذي لا يريد أن يناقش أي شيء في حياته، والميول المثلية السينما المصرية اتعملت في افلام كتير والفن عموما بيعرض كل ما في الواقع والقدرة على تجسيده وأداءه وده ليس تمجيدا فيه ولكن عرض قضية في المجتمع".