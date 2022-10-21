حسام حبيب: لو أنا سبب إدمان شيرين للمخدرات كان زماني بشرب معاها

رد المطرب والملحن حسام حبيب، على اتهامه من قبل البعض بأن السبب في إدمان طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب للمخدرات.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، اليوم الجمعة: "لو أنا السبب في إدمانها للمخدرات كان زماني باشرب معاها".



وأضاف أن أسرته تضم أطباء كبار ولا يمكنهم تركه في هذا الوضع، متسائلا: "هل أهلي بايعيني علشان أشرب المخدرات".



وأشار إلى أن الإدمان هو السبب الرئيسي لخلافه مع شيرين، مؤكدا أن من فعل ذلك بشيرين له مصلحة في ذلك.



وذكّر حبيب، بأن شيرين إذا ما أصابها ضرر (يقصد وفاتها) فلن يورثها، موضحا أنه إذا ما كان يبحث عن أموالها لكان قد جعلها تركز أكثر في العمل.



وتابع: "اللي بيدمر شيرين اللي عاوز يحجر عليها .. (أخوها) قالي أنا معايا توكيل رسمي وهاجحر عليها قولتلها افتحي حسابات خارج مصر وأمني بياناتك وكل بقت باسم حاجة لبناتها .. دي مفاجأتي لأسرتها .. نقبكم هيطلع على شونة".