حبس متهمين بترهيب تلاميذ مدرسة بكلب وعصا خشبية في الإسكندرية

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قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، الخميس، حبس، شخصين، كلاهما "سايس جراج"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها في واقعة ترهيب تلاميذ مدرسة، عبر استخدامهما "عصا خشبية، وكلب".

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال المتهم، والتلاميذ المجني عليهم، وشهود العيان، والتحفظ على الكلب والأداة المستخدمة في الواقعة.

وكان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا صورًا يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما كلب، والآخر عصا خشبية، ويقومان بترهيب تلاميذ إحدى المدارس الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بالإضافة إلى التعدي عليهم.

وبفحص الأجهزة المعنية للصور، جرى تحديد هوية الشخصان الظاهران فيها، وضبطهما بواسطة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه، واقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة.

وبمواجهتهما تبين من الفحص أنهما يعملان كـ"سايس جراج خاص" وأحدهما له معلومات جنائية مُسجلة، وبحوزتهما "عصا خشبية، والكلب" اللذان استخدمهما في ترهيب التلاميذ.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك لسابقة قيام تلاميذ المدرسة حال قيامهم باللهو، بإحداث تلفيات في السيارات القائمان على حراستها، والموجودة أمام الباب الخلفي للمدرسة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.