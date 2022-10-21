بيني موردنت تعلن عزمها الترشح لزعامة حزب المحافظين البريطاني

أعلنت بيني موردنت، زعيمة الأغلبية في مجلس العموم البريطاني، عزمها الترشح لزعامة حزب المحافظين خلفا لليز تراس التي أعلنت أمس استقالتها بعد 44 يوما فقط من توليها المنصب.

وقالت موردنت، في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ونقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة: "لقد شجعني دعم الزملاء الذين يريدون بداية جديدة وحزب موحد وقيادة تسعى لتحقيق الصالح العام. أنا أترشح لأكون زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة للوزراء لتوحيد بلدنا، والوفاء بتعهداتنا والفوز بالإنتخابات العامة المقبلة".

وتعد موردنت أول شخصية تعلن رسميا ترشحها لرئاسة حزب المحافظين، فيما سيحظى ثلاثة مرشحين كحد أقصى بفرصة الترشح في سباق القيادة، نظرا إلى أن المرشحين يحتاجون إلى دعم 100 من زملائهم للدخول في الاقتراع.

وكانت تراس قد أعلنت استقالتها أمس من رئاسة حزب المحافظين، وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.