 لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة تؤكد أهمية تطوير العمل بالمعابر بين البلدين - بوابة الشروق
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لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة تؤكد أهمية تطوير العمل بالمعابر بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:20 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 11:20 م

أكدت لجنة المنافذ البرية المصرية - السودانية المشتركة، أهمية تطوير العمل بالمعابر بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الجمعة، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الثاني عشر بالخرطوم، سبل تطوير العمل بالمنافذ بين البلدين، ومعالجة جميع المشاكل والصعوبات التي تعترض حركة المواطنين والبضائع بين البلدين الشقيقين.

وأضافت الوزارة أن اللجنة اتفقت أيضا على عقد الاجتماع الثالث عشر بالقاهرة في النصف الأول من عام 2023.

وأشارت إلى أن اللجنة ترأسها من الجانب المصري مستشار وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية المستشار طارق الشعراوي، ومن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي.


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