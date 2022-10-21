أوكرانيا تدعو شعب بيلاروس لعدم المشاركة في «حرب قذرة»

أصدر الجيش الأوكراني نداء مباشرا لشعب بيلاروس، المتحالفة مع روسيا، يطلب فيه بعدم المشاركة في "الحرب القذرة" ضد بلادهم.



وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة في كييف "ندعو جميع مواطني بيلاروس بعدم الاستجابة لأوامر قيادتكم لخوض الحرب ضد أوكرانيا".



وأضاف البيان أن مينسك تسعى لجر شعب بيلاروس نحو "الحرب القذرة" وحث المواطنين على اتخاذ "الخيار الصحيح" والابتعاد عنها.



غير أن الجيش الأوكراني حذر من أنه إذا شاركت بيلاروس بشكل مباشر في الحرب "سوف نرد".



وجدد الانتشار الأخير لآلاف الجنود ومئات المركبات المدرعة في بيلاروس المجاورة المخاوف في أوكرانيا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما يطلق جبهة جديدة في حربه على أوكرانيا.



وفي شباط/فبراير الماضي، زحفت قوات روسية نحو شمال أوكرانيا، من مدينة "جوميل" في جنوب بيلاروس، بالقرب من كييف. والان يبلغ مراقبون عن زيادة النشاط العسكري في المنطقة.



كانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت مؤخرا أن حوالي 170 دبابة و200 عربة قتالية مدرعة و100 قذيفة هاون من عيار أكثر من 100 ملم ستصل لبيلاروس كجزء من مجموعة القوات البيلاروسية - الروسية المشتركة البالغ قوامها 9ألاف .