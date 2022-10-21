علق الإعلامي ابراهيم عيسى، على انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم الملحد الذي يقوم على تأليفه بعد إحدى التصريحات المثيرة له، قائلا: "مصطفى درويش ممثل في دور سنوي وربنا يبارك له ويهديه وينجحه ولكن موقفه لم يحرك في ساكنا ولا متحركا".

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يشعر بالضيق من تعرضه للانتقاد، مطالبا من يريد معرفة الأمور الدينية تعلمها بنفسه، قائلا: "الناس متخدش رأيها مني ولا من العلماء ولكن من بحثها وشغلها وسعيها في معرفة الحقيقة".

وتابع: "الناس لازم تسمع كل الآراء وكل الأفكار وتشوف آراء الجميع ويستقر في نفسها على رأي أو معرفة ترتاح له ولازم نبذل مجهود عشان نعرف، ولا أشعر بضيق من أي انتقاد وإلا مكنتش اشتغلت".