 النمسا تسجل 9848 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 9848 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 10:20 ص

سجلت النمسا 9848 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و379 ألفا و734، والوفيات إلى 20 ألفا و971.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و634 ألفا و4 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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