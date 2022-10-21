الأهلي يكلف قنديل بالإشراف على إعداد تقرير أعمال الجمعية العمومية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، بالإشراف على إعداد التقرير الخاص بأعمال الجمعية العمومية العادية عن الفترة من 1/7/2021 وحتى 30/6/2022، والمقرر انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اجتماعًا، أمس الخميس بمقر النادي بالجزيرة، وقرر فيه ما يلي:

- تكليف السيد المستشار القانوني للنادي بحضور تحقيق مع أحمد سعيد ومحمد عادل، لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، أمام النيابة، بشأن وقائع اختفاء عقودهما من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتكليف سيادته برفع تقرير في ضوء نتائج التحقيقات، وما يتعلق بها من أطراف إلى مجلس إدارة النادي.

- الموافقة على الأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة لكل من مقري الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر، وفرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، كما تم استعراض الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لافتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

- الموافقة على إسناد توريد الشاشة الرئيسية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة لإحدى الشركات الوطنية.

- الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، كما اعتمد المجلس جدول الأعمال الذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية وكذلك اعتماد الميزانية عن العام المالي «2021-2022» وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.