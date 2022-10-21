مصرع شخص أسفل عجلات القطار بعدما اختل توازنه فى القليوبية

لقى شخص مصرعه أثناء وقوفه على باب القطار، حيث اختل توازنه وسقط بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة قسم شرطة قليوب.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع شخص إثر سقوطه من أحد القطارات.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع (ر ص م - 43 سنة)، مقيم محافظة الغربية، بسبب سقوطه من أحد القطارات بين مزلقاني المحطة وعرب العراقي دائرة القسم، بسبب اختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.