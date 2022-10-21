يجمع شهر أكتوبر بين عودة أسماء مهمة في تاريخ الدراما المصرية، المخرج محمد فاضل بمسلسل "الضاحك الباكي"، وأسامة أنور عكاشة بسيناريو فيلم "الباب الأخضر"، ورغم وفاة عكاشة إلا أن فيلمه الجديد خرج للنور بعد أن ساعدت أسرته على خروجه للنور.

الباب الأخضر والمحاربة للحفاظ على الهوية

عرض فيلم "الباب الأخضر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي لأفلام البحر المتوسط، من بطولة إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وعابد عناني وحمزة العيلي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وكان سيناريو الفيلم قد كُتب من 30 عاماً تقريباً، ولم يحصد الفيلم على أي جائزة من جوائز المهرجان.

تدور أحداث الفيلم حول الهوية التي يحاول البعض السيطرة والقضاء عليها من خلال حكاية الريفية البسيطة عائشة التي تتعرض ضمن مجموعة أخرى من الفقراء إلى أدوية جديدة تعمل على تغيير مشاعر البشر، مما يؤثر على قواها العقلية وقدراتها على الإحساس والتذكر، ويتخلى عنها حبيبها الذي يصبح رئيس تحرير جريدة مشهورة فيما بعد ويرفض الاعتراف بنسب رضيعها له، ويحاول إياد نصار بصفته طبيب نفسي مواجهة هذا الفساد العام والفساد الخاص من خلال الدفاع عن الفتاة ويحاول حمايتها وجنينها.

وداخل المستشفى تتصارع الشخصيات، الطبيب شفيع الذي يتعاطف مع عيشة، ويحاول حمايتها من حقنة المصل السالب للعقل، بينما يظل مدير المستشفى في موقف المتفرج والمتواطئ أحياناً نتيجة لخوفه، ويتجسد الشر في ممثل المنظمة الأمريكية صاحبة المصل.

يذكر أن اسم أسامة أنور عكاشة تردد منذ بداية العام مع التحضير وعرض مسلسل "راجعين ياهوى" تأليف عكاشة سيناريو محمد سليمان عبدالملك وإخراج محمد سلامة، والذي أعيد انتاجه لشاشة التلفزيون مرة أخرى بعد تقديمه كمسلسل إذاعي منذ سنوات.

محمد فاضل والعودة بدراما سيرة ذاتية

أما المخرج محمد فاضل يعود للدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات، وكان آخر أعماله السائرون نياماً عام 2010 وربيع الغضب عام 2012، من خلال مسلسل "الضاحك الباكي".

مسلسل "الضاحك الباكي" هو عمل درامي ينتمي إلى دراما السيرة الذاتية، أي عمل فني يروي جانباً من حياة شخصية شهيرة في أي مكان من مجالات الحياة، وهذا المسلسل تحديداً يروي قصة أحد أشهر الفنانين المصريين، وهو نجيب الريحاني.

العمل من تأليف محمد الغيطي وإخراج فاضل وبطولة عمرو عبدالجليل في دور نجيب الريحاني، وفردوس عبدالحميد ورزان مغربي ومحمد سليمان ومصطفى شوقي ورامي الطنباري، ويبدأ عرض المسلسل في 22 أكتوبر الجاري على شبكة قنوات سي بي سي، ويرصد المسلسل قصة حياة الريحاني بأكملها من الميلاد إلى الوفاة وليس جانباً واحداً منها.

ومن أشهر مسلسلات فاضل التلفزيونية لدواعي أمنية، وللعدالة وجوه كثيرة، والراية البيضا وهو تأليف أسامة أنور عكاشة، أما أشهر أفلامه في السينما حب في الزنزانة، والضاحك الباكي ليس أول سيرة ذاتية يخرجها فاضل، حيث أخرج فيلم ناصر 56 بطولة أحمد زكي عن جزء من حياة الرئيس جمال عبدالناصر، وفيلم كوكب الشرق عن حياة أم كلثوم بطولة فردوس عبدالحميد.