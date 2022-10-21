استطلاع رأي: نصف البريطانيين يقللون الوجبات اليومية بسبب غلاء الأسعار

يعاني البريطانيون من أزمة تضخم متصاعدة بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية مقابل الرواتب الشهرية، ومن أحدث مؤشرات الأزمة نتيجة استطلاع رأي أكد أن نصف البريطانيين يخفضون عدد الوجبات اليومية للتأقلم مع غلاء الأسعار.



وذكرت فرانس برس إن مؤسسة ويتش قامت باستطلاع آراء نحو ٣٠٠٠ شخص بريطاني ليؤكد ٥٠٪ منهم تقليل الوجبات اليومية منذ تزايد الأسعار.



وجاء في الاستطلاع عدم قدرة ٥٠٪ من البريطانيين على توفير نسب الطعام المغذية لأسرهم بينما قال ٨٠٪ من الأشخاص في الاستطلاع بمعاناتهم لتوفير النفقات الخاصة بالطعام.



وبلغ معدل التضخم في بريطانيا وفق آخر بيان ١٢٪ متزامنا مع قرار من وزير المالية البريطاني جيرمي هانت برفع الدعم عن أسعار المحروقات الخاصة بالتدفئة أبريل المقبل.



ويقول روشيو كونشيو من مؤسسة ويتش القائمة بالاستطلاع، إنه بجانب الفقر للتغذية سيعرض ملايين البريطانيين لافتقار مواد التدفئة خلال الربيع المقبل الذي لا تزال درجات الحرارة فيه منخفضة.



وتزداد معدلات الإضرابات بمختلف القطاعات البريطانية؛ نظرا لتزايد الأزمات الاقتصادية للمواطنين.