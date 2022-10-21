وزير الخارجية التركي: تنمر الولايات المتحدة على السعودية غير صائب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تنمر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات تحالف "أوبك+"، عمل غير صائب.



وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها بولاية مرسين جنوبي تركيا، : "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس صائبا"، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.



وتابع وزير الخارجية التركي: "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (في إشارة إلى السعودية)".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هدد في تصريحات لشبكة "سي ان ان" "بأ نه سوف تكون هناك عواقب بالنسبة للسعودية ومافعلته روسيا".



وجاء هذا التصريح ردا على قيام تحالف اوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول الشهر المقبل.