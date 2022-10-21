نجح فريق من هيئة الإسعاف البريطانية بتجربة أول بدلة طائرة بنجاح لتحمل أول رجل إسعاف طائر قادر على بلوغ المناطق الوعرة في حالة الطوارئ بأسرع وقت ممكن إذ تبلغ سرعة البذلة الطائرة ٨٥ ميلا في الساعة.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن ريتشارد براونينغ مبتكر البدلة الطائرة رافق رجل الإسعاف البريطاني في المهمة التي تكللت بالنجاح.



وتعمل البذلة بـ٥ محركات غاز صغيرة تعمل بقوة ١٠٠٠ حصان، بينما تتوزع المحركات بواقع محركين عند كل ذراع وخامس على ظهر الرجل الطائر.



بإمكان البدلة الارتفاع لـ١٢ ألف قدم والطيران لـ١٠ دقائق متواصلة، وحمل رجل بوز ٨٠ كيلوجرام بينما تملك قوة دفع ١٤٤ كيلو غرام تفوق كثيرا من دفع المحركات النفاثة للطائرات المقاتلة.



وتستطيع البدلة تسلق جبل وعر بارتفاع ٣٠٠٠ متر في ٨ دقائق ما يعادل ٣ أضعاف سرعة المروحية لبلوغ ذلك الارتفاع وإنقاذ المصابين.



ويعرض المنتج الجديد للبيع بنحو ٣٠٠ ألف جنيه إسترليني فقط.





