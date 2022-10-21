الصحة الفلسطينية: استشهاد شخص وإصابة 4 أشخاص خلال اقتحام قوات إسرائيلية لجنين

استشهاد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة،بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة أن الشاب الفلسطيني استشهد بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الرقبة، بالإضافة لإصابة 3 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي في الأطراف، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) .

وقالت وكالة صفا إن مقاومين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين، في أكثر من نقطة اشتباك.

واقتحمت القوات الإسرائيلية وسط مدينة جنين وداهمت عدة مباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا شابا فلسطينيا بعد اقتحام منزله في جنين.

بمقتل الشاب الفلسطيني ، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 قتيلا (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.

وتشهد الضفة الغربية مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ مداهمات لاعتقال "مطلوبين"، في إطار حمةل "كاسر الأمواج"لمواجهة عمليات أدت لمقتل نحو 18إسرائيليا على يد فلسطينيين داخل مدن إسرائيلية منذ مارس الماضي.