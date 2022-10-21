سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية تتفقان على تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات

اتفقت سلطنة عُمان وكوريا الجنوبية على تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في مجالات مختلفة مثل الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا واللوجستيات بالإضافة إلى التعاون الثقافي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء جلسة مباحثات، اليوم الجمعة في العاصمة الكورية سول، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العمانية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، والنائب الأول لوزارة الخارجية الكورية "تشو هيان دونج"، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما تبادلا وجهات النظر حول قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، أشارت الوكالة العمانية إلى لقاء الشيخ خليفة بوزير الخارجية الكورية الجنوبية "بارك جين" حيث ناقشا القضايا الإقليمية والدولية وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين