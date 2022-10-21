شل تخسر الاستئناف ضد اتهامها بنشر إعلانات مضللة عن الانبعاثات الكربونية

خسرت شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة شل الاستئناف الذي قدمته ضد قرار هيئة مراقبة الإعلانات الهولندية باعتبار الشركة مارست التضليل في حملة إعلانية تروج لحصص الانبعاثات الكربونية.

وتعرض إعلانات شل على العملاء خيار دفع مبلغ إضافي عند شراء الوقود، حيث تستخدم هذه الأموال لشراء حصص في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية تقول "بتعويض" التلوث الناجم عن نشاط العملاء. وتعتبر هذه الإعلانات تكرارا لحملة إعلانية أطلقتها الشركة في العام الماضي واعتبرتها الهيئة مضللة.

وقال مجلس الاستئناف في لجنة مواثيق الإعلان المعنية بمراقبة الإعلانات في هولندا "لا يوجد دليل أو يوجد دليل غير كاف على أن مشروعات الغابات التي تستثمر فيها شل تستطيع بالفعل امتصاص كميات من الانبعاثات الكربونية كافية لتعويض الانبعاثات الناجمة عن استهلاك الوقود الذي تنتجه شل.

جاء استئناف شل بعد قرار اللجنة في وقت سابق من الصيف الحالي بأن الشركة لم تملك حتى الآن وسيلة لإثبات أن حملتها ستؤدي إلى القضاء على الأضرار الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

وتواجه شل ضغوطا متزايدة بشأن دورها في ظاهرة التغير المناخي، في حين تقول الشركة إن خططها للتحول في مجال الطاقة ستقود إلى إنتاج أنواع وقود منخفضة الانبعاثات الكربونية وتقضي على الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

ويعتمد جزء كبير من خطط الشركة على ما تسميها "الحلول الطبيعية" مثل زراعة الأشجار وإعادة زراعة الغابات ومعالجة الأراضي الزراعية المتصحرة لاستيعاب الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية.



