رئيس الوزراء الروسي يحث الاتحاد الأوراسي على إنشاء نظام معلومات متكامل

حث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التركيز بجدية على إنشاء نظام معلومات متكامل.

وقال رئيس الوزراء الروسي - في اجتماع للمجلس الحكومي الأوراسي في يريفان اليوم /الجمعة/ - "نحن نستعد للإطلاق الكامل لنظام المعلومات المتكامل للاتحاد، يهدف إلى ضمان التعاون بين الحكومات في شكل رقمي، وتوفير موارد المعلومات المشتركة لأعضاء مجموعة الخمسة".

وأشار ميشوستين إلى برنامج مستهدف مدته خمس سنوات لتطوير نظام معلومات متكامل في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومن المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع.

وقال "إنه يحدد المبادئ التوجيهية لتحديث القاعدة القانونية لإنشاء منصتنا الرقمية المشتركة، والتي من المتوقع أن تصبح أداة فعالة ومحدثة لتوسيع الشراكة التجارية والاقتصادية"، مضيفا:"إنني أحث على إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذه المسألة".

كما يعتبر رئيس الوزراء الروسي أن تشكيل أسواق طاقة مشتركة مهمة ذات صلة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقال "قضايا تشكيل أسواق مشتركة للغاز والنفط والمنتجات البترولية، وكذلك الكهرباء، تظل حيوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وأشار ميشوستين إلى أنه "عندما تم الاتفاق على إنشائها قبل عقد من الزمان، كان بإمكان القليل منهم اقتراح حجم نمو الأسعار الذي سيواجهه المستهلكون في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أنه يتوقع من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "حماية أعضائه بقوة من الزيادات التي لا أساس لها من الصحة في أسعار الطاقة".