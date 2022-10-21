اليابان تسجل 31 ألفا و593 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 31 ألفا و593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بتراجع بواقع 4517 حالة مقارنة بأمس الخميس.



وسجلت العاصمة طوكيو 2840 حالة إصابة جديدة، بانخفاض بواقع 649 حالة إصابة مقارنة بأمس الخميس.



وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض خطيرة في طوكيو، يبلغ 9 أشخاص، بانخفاض بواقع شخصين من أمس الخميس، بحسب مسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ العدد على الصعيد الوطني 106 أشخاص، بانخفاض بواقع 7 حالات حالة مقارنة بأمس الخميس.



وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 21 مليونا و923 ألفا 635 حالة، والوفيات 46 ألفا و191، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.