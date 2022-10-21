ظل الحادث الأخير الذى تناولته وسائل التواصل الاجتماعى هاجسا يطاردنا وربما سيختار أن يستقر إلى جانب آخر فى عقلنا الباطن. الأول الطفل الذى نهشه كلب القاضى فى مدينتى أما سابقه فحالة مماثلة لكن الذى نهش الطفل حتى الموت فى وجود جده كلب شرس من كلاب الحراسة التى اقتناها أصحاب القصر للحراسة فكان أن اختار أغلى ما لديهم ليلقيه إلى حتفه. رغم توافر اللقاح المضاد للمرض الفيروسى القاسى الذى ينجم عن عضة الكلب المصاب به إلا أنه ما زال يهدد حياة الآلاف من البشر خاصة فى بلاد العالم الثاث ومنهم مصر.

السعار مرض فيروسى يعيش فى لعاب الكلاب وينتقل بالعض فهو لا ينتقل بملامسة الكلاب إنما ينتقل إلى الدم حينما يتهتك الجلد إثر عضة من الكلب لإنسان أو أى حيوان أليف أو متوحش.

حينما يتعرض الإنسان لعضة كلب مسعور (حاملا للفيروس) فإن الفيروسات تنتقل إلى دم الضحية ثم إلى العضلات لتبدأ فى التكاثر فيها (الأمر الذى يفسر طول فترة الحضانة نسبيا قبل ظهور الأعراض الحادة). تنتقل عبر الدم إلى الجهاز العصبى المركزى ليتم انتشار المرض من المخ والحبل الشوكى إلى عموم الجسم: إلى كل الأجهزة التى تعمل بالأعصاب وهى تقريبا كل أجهزة الجسم بلا تمييز.

يأتى الموت حتميا نتيجة لإصابة المخ أو أى عضو تسهل إصابته قبل الآخر. القلب والرئات من أكثر الأجهزة تعرضا للإصابة وبالتالى الوفاة.

تبدأ الأعراض خلال أسبوع بصورة غير واضحة كالحرارة والصداع واحتقان الزور ثم تتطور الحالة بسرعة إلى خلل وظائف المخ من التشنج واضطراب الوعى إلى جانب العلامات المميزة من شدة الخوف من الماء أو أى مصدر للهواء فكليهما يسبب تقلص عضلات الحنجرة وعضلات الرقبة والتنفس كاملة.

تشخيص السعار يعتمد على التاريخ المرضى وأن الإنسان تعرض للعض من حيوان مسعور. لتأكيد التشخيص هناك اختبار لوجود أجسام مضادة للفيروس فى الدم والسائل لكن ذلك لا يتم إلا بعد ظهور الأعراض وليس فى فترة الحضانة.

علاج السعار حتى اليوم غير مؤكد بالإنثروفيرون الدواء الوحيد الذى يمكن اللجوء إليه لذا فالإصابة بالسعار تعنى الموت.

الوقاية قد تكون بالسلوك الإنسانى الذى معه يجب تطعيم الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط وضرورة أخذ اللقاح مباشرة بعد الإصابة بعضة الكلب أو القطة. اللقاح آمن ويعطى وفقا للوزن ٢٠ وحدة دولية من اللقاح لكل كليوجرام من وزن الإنسان تبدأ يوم الإصابة ثم اليوم الثالث وبعد أسبوع ثم بعد أربعة أسابيع تطعيم الكلاب التى يقتنيها الناس فى المنازل والقطط فرض عين على كل من يسعى إلى ذلك. كذلك العناية بها والبعد بها عن الآخرين خاصة الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.



