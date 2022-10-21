الرئيس الصومالي يجدد التزام بلاده بإيجاد حل دائم للجفاف ومكافحة الإرهاب

جدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، التزام حكومة بلاده بإيجاد حل دائم للنازحين المتأثرين بالجفاف ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

جاء ذلك خلال استقباله المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندي في القصر الرئاسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وكان وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي قد استقبل، في وقت سباق من اليوم بمطار مقديشيو الدولي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الذي يزور الصومال؛ بهدف تقييم أوضاع اللاجئين والنازحين في البلاد.

جدير بالذكر أن الحكومة الصومالية تنفذ خططا استراتيجية لتعزيز قضايا اللاجئين والنازحين من خلال تنفيذ قوانين فعالة تحمي حقوقهم، كما أنه من المتوقع أن يجيز مجلس الوزراء الصومالي قانون اللاجئين في 31 ديسمبر 2022.