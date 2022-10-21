 إيران تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا بسبب التصعيد العسكري - بوابة الشروق
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إيران تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا بسبب التصعيد العسكري

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:31 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أكتوبر 2022 - 1:31 م
نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية قولها إن إيران تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، في أسرع وقت ممكن بسبب "التصعيد العسكري" في الحرب المستمرة منذ حوالي ثمانية أشهر.

وتشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة القتالية الإيرانية لمهاجمة مواقع البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة، بدعم من قوات إيرانية، على الأرض.

وتنفي طهران تزويد روسيا بطائرات مسيرة ، طراز "شاهد-136 كاميكازي" التي تنفجر عند الاصطدام.

كما نفت روسيا أيضا استخدام طائرات مسيرة إيرانية في قتالها ضد القوات الأوكرانية.

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