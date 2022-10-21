إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذ خفر السواحل في اليونان وسفينة عابرة 75 مهاجرا من الخطر حيث كانوا في قارب صيد قبالة شبه الجزيرة بيلوبونيز.

وقال مقر خفر السواحل اليوناني إن المهاجرين أطلقوا إشارة استغاثة بسبب الرياح القوية، لتنبيه السلطات إلى محنتهم.

وقد جرى نقلهم إلى قرية نيابوليس القريبة من الشاطئ.

وتردد أن المهاجرين انطلقوا من تركيا متجهين إلى إيطاليا. ولم يتضح على الفور الدول التي ينحدرون منها.

ويكان لا يمر يوم في منطقة شرق البحر المتوسط دون أن يتم اكتشاف مهاجرين في طريقهم إلى إيطاليا. وتنظم عصابات التهريب رحلات المهاجرين من ساحل بحر أيجة في تركيا ودول شرقي المتوسط مثل سوريا ولبنان.