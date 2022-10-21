مشروع قانون إسرائيلي لاحتفاظ أسر جنود الاحتلال بسوائلهم المنوية

يواجه الإسرائيليون أزمة انخفاض أعدادهم مقابل أعداد الفلسطينيين في الضفة المحتلة أو من عرب ٤٨ ما يزيد من الإهتمام بزيادة النسل لديهم، ومن أحدث المؤشرات على ذلك طرح مشروع قانون يتيح لأسر جنود الاحتلال الاحتفاظ بسوائلهم المنوية لزراعتها في سيدات غير متزوجات بالجنود القتلى.



ويقول زاييف هاوزر البرلماني صاحب الاقتراح لفرانس برس إن الدولة هي من ترسل الجنود ليلقوا حتفهم لذلك عليها المسؤولية لحفظ نسلهم لأسرهم.



ويقول بروك بنيغال والد أحد الجنود القتلى بحجر أصابه في الضفة، إنه يود أن يكون له أحفاد من ابنه الذي لم يكن له غيره ليشاركوه عطلات السبت ويذكرونه بابنه.



وتقول إيري أورين مديرة إحدي الجمعيات الداعمة لعائلات الجنود الإسرائيليين إن الأمر مميز أن تزرع إحدي السيدات جنينا من شخص تعرف بطولاته بدلا من أن تجلب السائل المنوي من بنك لا تعرف صاحبه لتحكي لأبنائه عنه.



ومر الاقتراح بعملية تصويت بالموافقة في الكنيست وينتظر مرحلتي تصويت أخريتين بعد انتخاب الكنيست المقبل.



ويقول بنيامين ديفيد أحد الأحبار المعارضين لفكرة حفظ السائل المنوي إن ذلك يتخطى حق الجندي القتيل في اختيار من تكون أم مستقبلية لابنه، كما أن ذلك القانون لا يخدم سوى مشاعر الحزن لدى أسر قتلى الجيش.



ويذكر أنه من القانوني إحتفاظ زوجات الجنود القتلى بجيش الاحتلال بالسائل المنوي ولكن القانون الجديد يتيح ذلك لأسر الجنود غير المتزوجين.