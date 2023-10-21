رئيس مغاغة: جار إقامة معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بجميع قرى المركز

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طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في إقامة المعارض وتوافر جميع السلع والمواد الغذائية، والأسعار التي تتناسب مع جميع فئات المواطنين.

وفي هذا الشأن.. وجه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز مغاغة، بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة بالمرور على معرض بيع السلع الغذائية بحديقة الفتح بشارع طه حسين.

وتفقد هانى الخولي نائب رئيس المركز، المعرض وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية وبكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ومدى التزام التجار بتخفيض الأسعار بنسبة من 2% الى 30%.

وأوضح رئيس المركز، أنه جار إقامة معارض تشمل جميع القرى التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.