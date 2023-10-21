لميس الحديدي: الغرب استحدث جملة «حدود القانون الدولي» تحرجا من قتل الأطفال ودك الأرض في غزة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالموقف المصري الذي جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، لافتة إلى أنه موقف مشرف خرج صريحا وواضحا وجليا بلا مواربة منذ بداية الأزمة وصولا لليوم.



وأضافت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت: «كلمة قوية مليئة بالمشاعر والسياسة وجمل سياسية مهمة جدا توضح المبادئ وخريطة الطريق والخطوط الحمر وهي أفضل الكلمات»، موجهة الشكر للدولة المصرية التي لم تخذل المصريين وكانت سندا لشعبها وللشعب الفلسطيني أيضا، في موقف يشعر بالعزة والكرامة.



وأشارت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، عكست موفقا واضحا لا يمسك العصا من المنتصف، وداعم للحق الفلسطيني ولا يوجد به ميوعة أو مواربة، مشددة على أن عدم صدور بيان ختامي للقمة نظرا لوجود خلاف وخلافات واضحة حول وجهات النظر.



ولفتت إلى أن مصر ما كانت تقبل ببيان ختامي يخلو من إدانة العدوان الإسرائيلي، ورفض ما يسمى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة أنه بمثابة رخصة مفتوحة لممارسة العدوان وسط مجتمع دولي يكيل بمكيالين وعاجز عن اتخاذ موقف واضح.



وتابعت بأنه على الجانب الآخر، هناك عدد كبير من الدول الأجنبية جميعها تحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكنها استحدثت جملة جديدة عندما شعرت بالحرج قليلا من مشاهد قتل الأطفال ودك الأرض واستخدام القنابل الفسفورية المحرمة دوليا، المتمثلة في «من خلال حدود القانون الدولي».



وتساءلت: «هل حدود القانون الدولي تعني قتل الأطفال والنساء والمواطنين العزل، وضرب المستشفيات والكنائس والمساجد»، مضيفة: «لما حد أوكراني بيتخدش بتقلب الدنيا وتبعت المليارات لأوكرانيا من السلاح والدعم والغوث، وتطلع روسيا الشيطان، ولكن عندما يكون الأمر في فلسطين تغلق المعابر وتوضع الشروط القاسية غير الإنسانية علي المدنيين».



ونوهت بأن إسرائيل أقوى دولة في العالم بدعم أمريكي وأوروبي بشكل فاضح، ولا مجال للحديث عن حقوق الإنسان، معقبة: «الجيش الذي لا يقهر طلب 10 مليارات دولار من المعونات الأمريكية وبسرعة، لكن لما يحصل مشكلة عندنا في مصر بيشيل عنها المعونة».