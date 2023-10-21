باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام الرئيسية

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قررت باكستان والصين زيادة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام الرئيسية في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لوفد إعلامي صيني برئاسة المستشارة السياسية الصينية باو تشونج مع الوزير الاتحادي الباكستاني المؤقت للمعلومات مرتضى سولانجي، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن بيان صحفي صدر اليوم السبت.

كما قرر الجانبان تسليط الضوء على مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

واتفق البلدان على مواصلة تعزيز التعاون العملي في مجال التغطية الإعلامية المشتركة وتبادل الوفود الإعلامية.

وفي تصريحاته، قال وزير الإعلام مرتضى سولانجي إن باكستان تقدر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف: "مشروع مبادرة الحزام والطريق هو مظهر من مظاهر تحقيق السلام والازدهار من خلال التنمية الاقتصادية".

ورأى مرتضى سولانجي أن دور وسائل الإعلام في خلق الوعي العام بشأن مركزية الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والصداقة مع الصين من أجل التنمية الاقتصادية أمر لا غنى عنه.

وقال الوزير إن باكستان ستعزز العلاقات والتعاون مع الصين في مختلف المجالات في المرحلة الجديدة من التنمية عالية الجودة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.