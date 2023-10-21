 شرطة قبرص تنفذ عملية تفتيش بموقع الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية - بوابة الشروق
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شرطة قبرص تنفذ عملية تفتيش بموقع الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية

نيقوسيا - (د ب ا)
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:18 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:18 م
وقع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، اليوم السبت، دون وقوع إصابات، حسب تقارير أوردتها وسائل إعلام قبرصية.

ووفقا للتقارير، تم القبض على شخص عقب الانفجار، مضيفة أن الشرطة وخبراء المفرقعات توجهوا إلى مسرح الانفجار.

وكونت الشرطة طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، بينما يتم تنفيذ عملية تفتيش في المنطقة.

يأتي الانفجار فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بالآلاف لدى الجانبين، قابلتها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".

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