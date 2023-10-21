حركة الجهاد تعلن مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان

أوردت قناة «العربية»، منذ قليل، نبأ عاجل لها، يفيد بإعلان حركة الجهاد عن مقتل أحد عناصرها في لبنان.

وكان جيش الاحتلال قد اتهم حركة الجهاد الإسلامي بالمسئولية عن قصف المستشفى، مدعيا أنها جناحها العسكري (سرايا القدس)، كان بصدد إطلاق رشقات صاروخية على إسرائيل، لكنها أحدها سقط على المستشفى، وفقا للإدعاءات الإسرائيلية.

الرواية الإسرائيلية نفسها حملت نوعا من التضارب، ففي الوقت الذي كان جيش الاحتلال قد تحدث فيه عن أنه لم يوجه أي قصف على المستشفى، عاد في وقت لاحق ليؤكد أنه قصف مآربه.

هذا التضارب فُسِّر فلسطينيا، بأنه يعبر عن حالة تخبط يواجهها الاحتلال، بعدما خلفت المجزرة التي ارتكبها موجة واسعة من الغضب والتنديد.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، إن الاتهامات التي يروج لها العدو باطلة والمقاومة لا تستخدم المنشآت العامة مراكز عسكرية.

وأضافت الحركة: «العدو يبرر من خلال الأكاذيب استهدافه للمشافي بهدف التنصل من المسؤولية عن جريمته».

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن مستشفى المعمداني وغيره في غزة تلقى أمام مرأى العالم تهديدات علنية بالإخلاء تحت طائلة القصف، موضحة أن تضارب روايات العدو يكشف كذبه وما يردده على وسائل الإعلام محض فبركة وافتراء.