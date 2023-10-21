شرطة كاليفورنيا تحقق في رسم صلبان معقوفة على خزانة بمدرسة كجريمة كراهية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحقق الشرطة في "نيوبورت بيتش" بولاية كاليفورنيا في رسم صلبان معقوفة على خزانة بمدرسة "كورونا ديل مار" الثانوية باعتبارها جريمة كراهية، حسبما ذكرت الإدارة التعليمية.

وعلمت الإدارة التعليمية بواقعة التخريب في العطلة الأسبوعية الماضية وأبلغت الشرطة بها.

وقالت متحدثة باسم الإدارة تدعى أنيت فرانكو: "إن هذا السلوك غير مقبول ولن يتم التساهل معه في مدارسنا"، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأضافت: "نحقق في الواقعة والتقينا بالاتحاد اليهودي في مقاطعة اورانج لتحديد الخطوات التالية في مساعدة مجتمع مدرستنا على أن يكونوا مواطنين أفضل. ويتم اتخاذ إجراء فيما نضع خططا على المدى الطويل".

وتأتي الواقعة بعد أسبوعين من اندلاع حرب بين إسرائيل وغزة، كما أن لدى المدرسة سجل في الحوادث المتعلقة بمعاداة السامية.