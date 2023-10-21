شركة الصين للاتصالات والإعمار تسعى لتطوير مطار الغردقة بتكلفة قد تصل لـ400 مليون دولار

• مصادر: عرض الشركة الصينية يتضمن توفير التمويل بالعملة الصينية بفائدة أقل من 1.5%



علم «مال وأعمال ــ الشروق» من مصادر مطلعة أن شركة الصين للاتصالات والإعمار «CCCC» قدمت عرضا لمصر لتطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء مبنى جديد للركاب صديق للبيئة بسعة 7 ملايين راكب سنويا مع توفير التمويل اللازم عبر بنوك صينية.



وكانت الحكومة قد وقعت الأسبوع المنقضى اتفاقا إطاريا بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة ــ مصر (CSCEC)؛ بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولى».



وبحسب المصادر فإن مذكرة التفاهم التى وقعتها الحكومة مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ليست حصرية، مضيفة «أن شركة الصين للاتصالات والإعمار بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتطوير المطار، ليصبح أمام مصر عرضين منفصلين من شركتين صينيتين».



وانفرد «مال وأعمال ــ الشروق» فى عدده الصادر فى 17 سبتمبر الماضى عن خطة تطوير المطار، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للمطارات تتفاوض مع شركة صينية كبرى لتطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء صالة جديدة صديقة للبيئة بسعة 7 ملايين راكب سنويا.



ولفتت المصادر إلى عرض شركة الصين للاتصالات والإعمار «CCCC» يقدر التكلفة الأولية لتطوير المطار وإنشاء الصالة الجديدة بما يتراوح ما بين 300 وحتى 400 مليون دولار، موضحة «أن عرض الشركة الصينية يتضمن توفير التمويل باليوان مقابل فائدة تقل عن 1.5% بفترة سداد تصل إلى 15 عامًا، مع إمكانية منح التمويل بالدولار الأمريكى».



وترتكز الخطة الأولية لتطوير مطار الغردقة الدولى على إعادة تأهيل وتطوير مبنى الركاب رقم 2 بسعة 5.5 مليون راكب سنويا، وذلك لتقادم المبنى، حيث جرى إنشاؤه على مراحل منذ عام 1992 وحتى 2010، فضلا عن تطوير مبنى 1 الذى يسع لعدد 7.5 مليون راكب سنويا؛ لاستيعاب زيادة الحركة الجوية المستقبلية للمطار.



وتتضمن خطة التطوير تحويل مطار الغردقة إلى مطار محورى بإنشاء مبنى ركاب جديد بسعة 6 ملايين راكب، على أن يتضمن صالات ترانزيت مجهزة للمطارات المحورية، وذلك باستخدام كل العناصر الصديقة للبيئة، لمواكبة التطور العالمى والمعايير الدولية.



كما تتضمن الخطة الأولية تطوير مبنى الركاب رقم 2 وتحويله صديقا للبيئة، وعمل توسعة بإزالة الخيمة الحالية، فضلا عن توسعة صالات السفر والوصول الداخلى لمواكبة الحركة المتزايدة، فضلا عن تلافى ملاحظات الحماية المدنية.



وتتضمن الخطة تطوير مبنى الركاب رقم 1 بإضافة ألواح شمسية لسقف المبنى لتوفير الكهرباء وتحويل المبنى لصديق للبيئة.



كما تشمل الخطة تطوير حقل الطيران، بإنشاء مواقف انتظار طائرات تستوعب الطرازات الحديثة، واستكمال منظومة خطوط الهيدرانت لتموين الطائرات، فضلا عن استكمال منظومة الصرف لجمع الترامك، فضلا عن إنشاء مدينة طيران تتضمن مبنى للتعامل مع ركاب الترانزيت، وفندقا، ومناطق تجارية وترفيهية، ومبانى مؤتمرات لرجال الأعمال، ومستشفى دوليا، وكذا إنشاء أتوبيس ترددى أو قطار داخلى.



وكان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران قال ردا على تساؤل «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق إن الوزارة تبحث مع الشركة المصرية للمطارات إدخال شريك للقيام بعمليات التطوير، قائلا إن الشركات الوطنية تمتلك المقومات للمساهمة فى عمليات الإنشاء، وأنه لم يتم تحديد القيمة المادية النهائية لعمليات التطوير.



يشار إلى أن مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين شهدا أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، حيث وصل إلى مطار الغردقة الدولى ما يقرب من 3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالى 22 ألف رحلة جوية، بمعدل زيادة قدرها 30.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.



كما شهد مطار شرم الشيخ الدولى وصول مليونين و250 ألف راكب بإجمالى 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بحسب بيانات وزارة الطيران.



واحتل مطار الغردقة الدولى المركز الخامس ضمن أول عشر مطارات من حيث عدد الركاب، بحسب التقرير السنوى للمجلس الدولى للمطارات (ACI) الصادر فى 2022.