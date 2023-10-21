تايوان: بدء تحقيق بشأن إصابة قارب سياحي بقذيفة هاون

ذكرت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، الليلة الماضية، أن تحقيقا يجرى بشأن حادث، تم الإبلاغ عنه، بشأن إصابة قارب، لمراقبة الحيتان، بقذيفة هاون قبالة الساحل الشرقي لتايوان، بالقرب من منطقة، يجرى فيها تدريب عسكري.



ولم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا على متن القارب، الذي تملكه تايوان، والذي كان يقل 29 راكبا وطاقما مكونا من 5 أفراد، في ذلك الوقت، طبقا لما قاله منظم الرحلات السياحية، ولقبه هو تشين، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.



وأضاف تشين، أنه خلال جولة لمراقبة الحيتان، سقط "جسم أسود" من السماء واصطدم بالزجاج الأمامي لقمرة القيادة، مما أدى إلى تصدعه واصطدامه بقضبان السكك الحديدية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، قبل أن يسقط في البحر.



وفي بيان صدر الليلة الماضية، ذكرت الوزارة أن القارب السياحي، كان قريبا من المنطقة، التي كان مكتب التسليح النووي يختبر فيها قذائف هاون في الفترة ما بين الساعة الثانية والرابعة والنصف مساء ذلك اليوم.



وتابعت الوزارة، أن قذائف الهاون التي تم استخدامها خلال التدريب لم تكن محملة بالمتفجرات.