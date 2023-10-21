تقرير: أسعار النفط تهبط بعد إفراج حماس عن رهائن أمريكيين

استقرت أسعار النفط على انخفاض، أمس الجمعة، بعد أن أفرجت حركة حماس، عن رهينتين أمريكيتين من غزة، مما عزز الآمال في إمكانية تهدئة الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا بلغ 22 سنتا، ليستقر عند 16ر92 دولار للبرميل.

وأشار التقرير الأسبوعي لأسواق الطاقة الصادر اليوم، عن مركز العطية للطاقة والتنمية المستدامة ومقره الدوحة، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إلى انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 62 سنتا، لتصل إلى 75ر88 دولارا للبرميل.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، إن الحركة أطلقت سراح رهينتين أمريكيتين من غزة - أم وابنتها لأسباب إنسانية، استجابة لجهود الوساطة القطرية في الحرب مع إسرائيل.

وكان كلا العقدين قد ارتفعا أكثر من دولار للبرميل خلال جلسة الجمعة، وسط مؤشرات على تصاعد وتيرة الصراع. وعلى مدى الأسبوع، ارتفعت الأسعار بأكثر من 1%.

وفي سوق الغاز ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من ثلاثة دولارات هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر ، مدعومة بزيادة الطلب من قبل المشترين في شمال شرق آسيا.

وسجل سعر الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بنسبة 23 % ليصل إلى 90ر17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل شهر فبراير.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في ظل درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في حين قفزت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي، ما قد يعني ارتفاع وتيرة عمليات إعادة التخزين قبل موسم التدفئة.

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز أمس الجمعة، مع توقعات بأن يؤدي الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا ومختلف أنحاء أوروبا إلى زيادة الطلب على التدفئة.

وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت سعر الغاز على مؤشر (تي تي إف) الهولندي بنسبة 4ر8 % ليصل إلى 63ر15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.